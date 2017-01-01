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Bircan, ADÜ'yü başarıyla temsil eden sporcularla buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye'de ve dünyada farklı spor branşlarında Adnan Menderes Üniversitesini temsil eden Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ve antrenörleri Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti.

Öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'a ilgilendikleri spor dalları hakkında bilgiler vererek, elde ettikleri deneyim ve şampiyonlukları anlattı. BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş, "Üniversite olarak birçok dalda üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandık. 40 Madalyanın 36 tanesini Üniversitemiz sporcuları aldı. Bu başarılar sayesinde Adnan Menderes Üniversitesine bakış açısı değişti. Daha kayıtlar başlamadan telefonlarımız çalmaya başladı. Okulumuza ilgi büyük" dedi.

Rektör Bircan ise, yarışmalar sırasında motivasyonun öneminden bahsederken, öğrenciler ise hem ADÜ'yü hem Türkiye'yi gerektiği gibi temsil etmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Bircan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Rektörünüz olarak izinle gurur duyuyorum. Hepinizi önemsiyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziyarete Genel Sekreter Yardımcısı Göksel Baran, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş'in yanı sıra öğrenciler ve antrenörleri katıldı. Görüşme, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(MB-S)



18.05.2017 17:09:48 TSI

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