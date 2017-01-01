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Başkan Sekmen'den İbrahim Erkal'e vefa



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, anlamlı bir karara daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde Hakk'ın rahmetine kavuşan Erzurum'un medarı iftiharı Sanatçı İbrahim Erkal'ın ismi memleketinde yaşatılacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla sanatçının adı Sanat Merkezi'ne verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonucu Dadaş Sineması'nda yapılan Sanat Merkezi'ne İbrahim Erkal'ın adı verildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Erzurum'un medarı iftiharı İbrahim Erkal'ın acısını halen daha yüreklerimizde hissediyoruz. İlimizin bağrından kopan sanat camiasında sayısız başarılar yakalayan, şehrimizi ve Erzurumluyu en güzel şekilde ülkemizde temsil eden İbrahim Erkal, bu kentin sanat hayatında yetiştirdiği en büyük değerdir. Bizde bu düşünceden yola çıkarak Dadaş Sineması'nda gerçekleştirdiğimiz halen daha yapımı süren Sanat Merkezi'ne İbrahim Erkal'ın adını verdik. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de bu karar çıktı. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Sanatçımızın ailesini de davet ederek, merkezimizin açılışını yapacağız. İnşallah bu merkezde İbrahim Erkal gibi nice güzel sesli sanatçılar nice müellifler ve nice sanatçılar yetişecek."

(ERZ-Y)



18.05.2017 17:10:07 TSI

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