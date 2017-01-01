İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'tan Kocaeli Valisine ziyaret
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KOCAELİ (İHA) - İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, İdari Koordinatör Bilal Koç, Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş ve Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı'yı makamında kabul etti. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Vali Güzeloğlu'na çalışmaları hakkında bilgi vererek görevinde başarılar diledi. Vali Güzeloğlu ise İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
(GY-Y)
18.05.2017 17:10:16 TSI
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