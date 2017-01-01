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Körfez'deki İmera konseri ertelendi



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan İmera konseri, ileri bir tarihe ertelendi.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 20 Mayıs Cumartesi günü Tütünçiftlik Kültür Merkezinde düzenlenmesi planlanan İmera konseri, ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamada, "Körfez Sipahiler Köyü'nde ikamet eden Kadıköy İmam Hatibi Kerim Çetingöz'ün oğlu Uzman Onbaşı Osman Çetingöz'ün şehit düşmesi, hepimizi derin üzüntüye boğdu. Bu yüzden yapılması planlanan İmera konseri, ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

(GY-Y)



18.05.2017 17:11:16 TSI

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