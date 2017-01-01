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Kandıra Çiftçiler Şenliği başlıyor



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Çiftçiler Günü" kapsamında Kandıra'da Çiftçi Şenliği düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Çiftçi Şenliği Kandıra'nın Kocakaymaz mevkiinde bulunan Ütük Göleti mesire alanında gerçekleşecek. 20 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek şenlikte en iyi buzağı, en iyi tavuk, çiftçiler yarışıyor gibi ilginç yarışmalara sahne olacak. Konserlerin yapılacağı şenlikte, birçok ziraat odası ve çiftçiler birliği katılacak.

Yerel sanatçıların konser vereceği çiftçi şenliğinde özel sektör firmaları da çiftçilere ürünlerini tanıtacak. Ayrıca en iyi yoğurt, yoğurt yeme, köyler arası halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmaları gibi ödüllü yarışmalar da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk 3'e girenlere çeşitli ödüller verilecek. Mini tarım fuarının da yer alacağı Kocaeli'ndeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, saat 11.00'de başlayıp, 16.30'da sona erecek.

(GY-Y)



18.05.2017 17:14:09 TSI

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