ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kandıra Çiftçiler Şenliği başlıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:14
Kandıra Çiftçiler Şenliği başlıyor

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Çiftçiler Günü" kapsamında Kandıra'da Çiftçi Şenliği düzenliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Çiftçi Şenliği Kandıra'nın Kocakaymaz mevkiinde bulunan Ütük Göleti mesire alanında gerçekleşecek. 20 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek şenlikte en iyi buzağı, en iyi tavuk, çiftçiler yarışıyor gibi ilginç yarışmalara sahne olacak. Konserlerin yapılacağı şenlikte, birçok ziraat odası ve çiftçiler birliği katılacak.
Yerel sanatçıların konser vereceği çiftçi şenliğinde özel sektör firmaları da çiftçilere ürünlerini tanıtacak. Ayrıca en iyi yoğurt, yoğurt yeme, köyler arası halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmaları gibi ödüllü yarışmalar da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk 3'e girenlere çeşitli ödüller verilecek. Mini tarım fuarının da yer alacağı Kocaeli'ndeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, saat 11.00'de başlayıp, 16.30'da sona erecek.
(GY-Y)

18.05.2017 17:14:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sarısu kampında onarım yapılacak
YEREL

SARISU KAMPINDA ONARIM YAPILACAK
Başkan, kampüs inşaatını inceledi
YEREL

BAŞKAN, KAMPÜS İNŞAATINI İNCELEDİ
İZMEK'te yılsonu heyecanı
YEREL

İZMEK'TE YILSONU HEYECANI
Körfez'deki İmera konseri ertelendi
YEREL

KÖRFEZ'DEKİ İMERA KONSERİ ERTELENDİ
İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'tan Kocaeli Valisine ziyaret
YEREL

İHA GENEL MÜDÜRÜ HAMİT ARVAS'TAN KOCAELİ VALİSİNE ZİYARET
Darıcada kaçak yapılara yer yok
YEREL

DARICADA KAÇAK YAPILARA YER YOK
Gebzeli özel çocuklar Atlı Binicilik Kulübünde
YEREL

GEBZELİ ÖZEL ÇOCUKLAR ATLI BİNİCİLİK KULÜBÜNDE
Karate'de zirve Darıca'nın
YEREL

KARATE'DE ZİRVE DARICA'NIN
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
Darıcalı vatandaşlar Çanakkale turunda
YEREL

DARICALI VATANDAŞLAR ÇANAKKALE TURUNDA
Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu: &quot;Dünyayı 13 aile yönetiyor'&quot;
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN KURTOĞLU: "DÜNYAYI 13 AİLE YÖNETİYOR'"
Aret Vartanyan, Kitap Fuarı'nda
YEREL

ARET VARTANYAN, KİTAP FUARI'NDA
Eğitimci Salih Altun: &quot;Çocuklara tepeden inme dayatma kitaplar okutmayın&quot;
YEREL

EĞİTİMCİ SALİH ALTUN: "ÇOCUKLARA TEPEDEN İNME DAYATMA KİTAPLAR OKUTMAYIN"
İzmitli bisikletçi uluslararası yarışmada birinci oldu
YEREL

İZMİTLİ BİSİKLETÇİ ULUSLARARASI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Kocaeli, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "KOCAELİ, TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZIDIR''
Kahramanlık Türküleri hep bir ağızdan söylendi
YEREL

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisinin büyük başarısı
YEREL

KÖRFEZ KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİNİN BÜYÜK BAŞARISI
İzmek kursiyerlerinin eserleri göz kamaştırdı
YEREL

İZMEK KURSİYERLERİNİN ESERLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Başkan Karaosmanoğlu, şehit aileleriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU
Başkan Doğan, engelli Gülşah'ın davetini kırmadı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, ENGELLİ GÜLŞAH'IN DAVETİNİ KIRMADI
Gebze Belediyesi temizlik işleri 7 gün 24 saat iş başında
YEREL

GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ 7 GÜN 24 SAAT İŞ BAŞINDA
&quot;En uzun mutluluk anlam mutluluğu&quot;
YEREL

"EN UZUN MUTLULUK ANLAM MUTLULUĞU"
Şiir yarışmasında seçmeler yapıldı
YEREL

ŞİİR YARIŞMASINDA SEÇMELER YAPILDI
Akçaray'da 6 araç birden test sürüşü yapacak
YEREL

AKÇARAY'DA 6 ARAÇ BİRDEN TEST SÜRÜŞÜ YAPACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir