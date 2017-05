YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TBMM Başkanvekili Aydın'dan 19 Mayıs mesajı

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, bağımsızlığımızın temelinin atıldığı ve milli mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 millet olarak en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğimizin en güzel kanıtı olduğunu söyledi.

Ahmet Aydın açıklamasında, "Adeta küllerinden yeniden doğan, dünyada yerini almak için sahip olduğu genç ve dinamik nüfusuyla da geleceğini her zaman güvendiği ve inandığı gençliğine emanet eden bir milletin destanıdır. Bugün millet olarak sahip olduğumuz gençliğimiz, Cumhuriyetimizin dinamik yapısının en önemli gücüdür. Bu sebepten, gençliğimize armağan edilmiş olan bu anlamlı gün, onlara yarınlarımızı emanet ettiğimizin de en önemli göstergesidir.

Her türlü imkansızlık ve zor şartlarda dahi gücünü yitirmeden, omuz omuza hep beraber verilen bu mücadele, başta bu kutsal vatan topraklarındaki her bir ferdi birbirine kenetlediği gibi, bölgesine ve dünyaya da tarihte eşi ender görülen büyük bir örnek teşkil etmiştir" dedi.

Aydın, "Milli değerlerine, tarihine, birlik ve beraberliğine, demokrasisine, en önemlisi de milletin iradesi ve gücüne sahip çıkan ve her daim sahip çıkacak olan gençlerimiz, bugün olduğu gibi yarın da milletimizin iftihar vesilesi olmaya devam edecektir. 19 Mayıs 1919'da temelleri atılan Kurtuluş mücadelemizin 98. yıldönümüne ulaşmanın kıvancını, coşkusunu ve heyecanını, aynı azim ve inançla da milletimizle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, güzel vatanımızın kurtuluş mücadelesinin başladığı bu anlamlı günün yıldönümünde, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

