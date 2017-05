YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya'da "Tüm Zamanlarda Yıkılmayan En Sağlam Kale:Aile" paneli

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile İl Müftülüğü işbirliğinde "Tüm Zamanlarda Yıkılmayan En Sağlam Kale Aile" adlı panel düzenlendi.

Panelin oturum başkanlığını yapan İl Müftüsü Ümit Çimen, ailenin, insanın ilk ve en hayırlı okulu olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz eskimeyen ve önemini yitirmeyen 2 kurum vardır; biri din biri de ailedir" dedi. Panelistlerden Malatya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) görevlisi Yasemin Çatı ise, ailenin, ahlakın, inancın ve kültürün taşıyıcısı olduğunu kaydederek, "Sadakat ve Güven Bağlamında Aile" konulu bir sunum yaptı.Yasemin Çatı, sunumunda ailenin, çocukluktan gençliğe, yetişkinlikten yaşlılığa uzanan hayat serüveninin her adımında insanı güvenceye alan muhteşem bir birlikteliğin adı olduğunu ifade etti. Ailenin, iki farklı hayatı aynı çatı altında bir araya getirdiğini anlatan Çatı, "Aile, kanaviçe misali dokuduğu bağlarla her bireyi güven ve ferah içine alır. Evrensel bir yapıya sahip olan aile, ahlakın, inancın, kültürün, geleneğin taşıyıcısıdır. Başka evlerde yaşasalar bile aslında akrabalar da bu ilmeğin birer bağıdır" ifadelerini kullandı. Panelde "Aile İçi İletişimin Önemi" konulu bir sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) Aile Danışma uzmanlarından Elif Şengönül de, "Mutluluklarımızı, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi her anlamda yaşadığımız bir ortamımız var. En sağlam kalemiz ailemiz" dedi. MADEM'in 2012 yılında hizmete açıldığını da anımsatan Şengönül, yapılan çalışmalarla aile içi iletişim konularında vatandaşlara yardımcı olunduğunu belirtti. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin ise, "İslam Hukukunda Aile" konusunu anlattı. Birsin, "Genelde aile dediğimiz zaman biz hemen kadından ve erkekten yola çıkıyoruz. Hemen buradan başlıyoruz; aslında yanlış bir başlangıç noktası değil ama kabul etmemiz gerekir ki bu başlangıç noktamız eksik. Aslında önce insandan yola çıkmamız gerekiyor. Eğer ilkin insandan yola çıkmazsak yanlış bir noktadan yola çıkmış oluruz. Çünkü bahsettiğimiz problemlerin temeli aslında kadının ya da erkeğin problemi değil öncelikle söz konusu ettiğimiz problemler insanın problemi" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda gerçekleştirilen panele, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Aile ve Sosyal İşler Şube Müdiresi Avukat Gülay Zengin, panelistler, kurum kuruluş temsilcileri ile kalabalık dinleyici topluluğu katıldı.

