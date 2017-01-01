Siverek'te ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenlendi
(Fotoğraflı)
Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Hayrat Yardım Derneği tarafından geliri Ramazan ayında ihtiyaç ailelere kullanılmak amacıyla dört gün sürecek yardım kermesi düzenlendi.
Hasan Çelebi Mahallesindeki Hasan Çelebi Cami parkında düzenlenen kermesten elde edilecek gelirle alınacak gıda paketlerinin Ramazan ayı dolayısıyla yoksul ailelere dağıtılacağı açıklandı. Kermes ile ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Mehmet Açıkalın, "Derneğimizin gönüllüleri tarafından düzenlenen kermeste, evde yapılan yemek ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra esnaflarımız da destek sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dernek olarak her yıl Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize yaptığımız gıda yardımını bu yılda yapacağız. Kermesten elde edilen gelirle daha çok aileye ulaşmak istiyoruz" dedi.
(CS-SD-Y)
18.05.2017 17:19:07 TSI
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