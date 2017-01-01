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Söndürülmeyen köz yangına neden oldu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da ev ekmeği yapmak için odunlukta yakılan ateşin közü söndürülemeyince yangın çıktı. Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerindeki Cumali A.'ya ait evin odunluğunda yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu adrese giden ekipler, yangına müdahale ederek daha fazla büyümesini engelledi. Kısa sürede söndürülen yangının ev ekmeği yapan kadınların közleri söndürmemesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

(Şİ)



18.05.2017 17:21:57 TSI

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