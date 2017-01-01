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Çamlıca Okulları öğrencisi 2 turnuvada da birinci oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Özel Malatya Çamlıca Okulları öğrencisi Arda Çapraz, Malatya'da düzenlenen 2 satranç turnuvasında da 1. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) tarafından 22-23 Nisan tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası ile 13-14 Mayıs tarihleri arasında Anneler Günü Satranç Turnuvası düzenlendi. GHSİM Satranç Merkezinde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasında Özel Malatya Çamlıca Okulları öğrencilerinden Arda Çapraz birinci olarak altın madalya kazanırken öğrenciye madalya ve başarı belgesi hakem Abdullah Çapraz tarafından takdim edildi. Aynı turnuvada ikinci olan Efe Şahin ise gümüş madalya almaya hak kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasında 1. olarak büyük başarı elde eden Özel Malatya Çamlıca Okulları öğrencisi Arda Çapraz, Anneler Günü Satranç Turnuvasında da birinci olarak altın madalya kazandı ve üst üstte 2 turnuvadan da 1. olarak ayrıldı.

Okul bünyesinde düzenlenen törende Özel Malatya Çamlıca Okulları kurucusu Mustafa Sarıtaç, öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 17:22:22 TSI

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