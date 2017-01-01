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Ak Parti il Başkanı Ünlü'nün 19 Mayıs mesajı



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ünlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutladıklarını, bugünün, yüce Türk milletinin tarihinde, millet egemenliğinin temellerinin atıldığı özel bir gün olduğunu söyledi. İl Başkanı Dündar Ünlü mesajında şunları dile getirdi;

"19 Mayıs 1919 tarihi ve sonrasında kazanılan Kurtuluş Savaşı, yeryüzünün tüm mazlum uluslarına, bağımsızlık mücadelelerine cesaret edebilmeleri için örnek olan; yaktığı bağımsızlık meş'alesi ile mazlum ulusların yolunu aydınlatan esaret altındaki nice milletlere örnek olan bir bağımsızlık mücadelesidir. Cumhuriyetimiz gençlerimize emanet edilmiştir. Bağımsızlığına düşkün aziz Türk milletinin genç evlatları geçmişte olduğu gibi azim ve kararlılık içinde olmaya devam edeceklerdir. Türkiye'nin yarınları, güçlü Türkiye hedefi, 2023 hedefleri için en büyük umudumuz, gururumuz gençlerimizdir. Gençlerimiz dünü, bugünü ve geleceği en iyi şekilde yorumlayacak. Her türlü düşmana dün olduğu gibi gelecekte de galip geleceklerdir. Bu düşüncelerle büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

(İHA-MET-Y)



18.05.2017 17:22:35 TSI

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