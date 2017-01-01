Susuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Susuz İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Susuz'dan Kars'a seyir halindeki R.A. yönetiminde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü R.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.G. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AA-Y)
18.05.2017 17:22:56 TSI
NNNN