YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Susuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Susuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Susuz İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susuz'dan Kars'a seyir halindeki R.A. yönetiminde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü R.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(IÇ-AA-Y)



18.05.2017 17:22:56 TSI

NNNN

