ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Susuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:22
Susuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Susuz İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Susuz'dan Kars'a seyir halindeki R.A. yönetiminde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü R.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.G. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AA-Y)

18.05.2017 17:22:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kars'ta hastanedeki silahlı saldırı
YEREL

KARS'TA HASTANEDEKİ SİLAHLI SALDIRI
FETÖ'nün sözde &quot;KKK kurmay başkanı&quot;na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "KKK KURMAY BAŞKANI"NA 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Başkan Toksoy'dan Hemşireler Haftası'nda anlamlı ziyaret
YEREL

BAŞKAN TOKSOY'DAN HEMŞİRELER HAFTASI'NDA ANLAMLI ZİYARET
Hastanede silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL

HASTANEDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Kars'ta at tırmığına sıkışan çocuk öldü
YEREL

KARS'TA AT TIRMIĞINA SIKIŞAN ÇOCUK ÖLDÜ
Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 2 YARALI
Vali Rahmi Doğan, üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL

VALİ RAHMİ DOĞAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir