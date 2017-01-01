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Sandıklı'da bentonit kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:24
Sandıklı'da bentonit kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı
Sandıklı'da bentonit kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

(Fotoğraflı)

Ali Bayar
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kuyu açmada kullanılan çeşitli kimyasallardan oluşan çamur (bentonit) dolu çukura düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Olay, Sandıklı'ya bağlı Koçhisar köyü Seralar mevkinde meydana geldi. Bölgede büyükbaş hayvan otlatan çoban Mehmet Görür, hayvanlardan birisinin içerisinde bentonit malzeme dolu çamurlu çukura düştüğünü görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya inerek ineğin boynuzlarına halat bağladı. Sıvı haldeki harca bulandığı için çıkamayan inek, itfaiye erleri tarafından halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı. Olayın ardından ineğin sahibi itfaiye sahiplerine teşekkür etti.
Bentonit malzemenin yakın noktada su kuyusu açmakta kullanılmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.
(AB-GC-Y)

18.05.2017 17:24:26 TSI
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