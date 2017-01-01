Demirci; Üzüntü içindeyiz
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Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Antalya'da bir maden ocağında meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden iki maden işçisi için yönetim kurulu adına bir taziye mesajı yayınladı.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin açıklaması şöyle;
"16 Mayıs 2017 tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesinde bir özel kömür ocağında meydana gelen kazada Zonguldaklı iki maden işçisi kardeşimiz hayatlarını kaybettiler.
Zonguldak'ta iş ve aş kapısı bulamadıkları için Antalya'da bir maden ocağında işe giren kardeşlerimizin meydana gelen kazada hayatlarını kaybetmiş olmalarından dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehit madencilerimiz Esen Çavuş ile Levent Korkmaz'a Allah'tan rahmet ailelerine ve madencilik camiamıza başsağlığı dileriz."
(SÖ-SÖ-Y)
18.05.2017 17:25:01 TSI
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