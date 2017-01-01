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Milletvekili Ilıcalı, Tekmanlı muhtarları TBMM'de ağırladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Tekmanlı muhtarları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı.

Tekman mahalle muhtarları, Ilıcalı'yı mecliste ziyaret ettiler. Erzurum ve bölgesini ilgilendiren projeler hakkında muhtarları bilgilendiren Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylık sürecinin başlamasıyla bölgenin çehresinin değişeceğini, istihdam ve altyapı sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi.

Muhtarlarda Milletvekili Ilıcalı'ya gösterdiği özveri için teşekkür ettiler.

Köylerinin ulaşım ve altyapı sorunu olduğunu da dile getiren muhtarların ihtiyaç ve taleplerini anında değerlendiren Milletvekili Mustafa Ilıcalı, vakit kaybetmeden çözüme yönelik girişimlerde bulunacağını belirtti.

(ERZ-AA-Y)



18.05.2017 17:26:59 TSI

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