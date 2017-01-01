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İZMEK'te yılsonu heyecanı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK'lerde yılsonu heyecanı yaşanıyor.

İZMEK'in Tepeköy, Gündoğdu, Sanayi, Ayazma, Tavşantepe ve Kolzuk Mahallerindeki kurs merkezlerinde açılan ev tekstil, Antep ajuru, ahşap boyama, iğne oyası, keçe nakışı, el nakışı, giyim, şiş ve tığ örücülüğü ve pastacılık kursunu bitiren 565 kursiyer, düzenlenen törenlerle belgelerini aldılar. Kursiyerler ayrıca açılan sergilerde yaklaşık 8 aylık eğitimde öğrendikleri el emeği göz nuru eserlerini sergilediler.

Kursiyerlerin belge dağıtım ve yılsonu sergi etkinliklerine İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, mahalle muhtarları, kursiyerler ve yakınları katıldı. Törende konulan Başkan Vekili İbrahim Bulut, "Atalarımız işleyen demir paslanmaz demiş. İnsan da çalışmazsa morali bozularak, tansiyonu yükselerek, psikolojisi bozularak, canı sıkılarak, bunalıma girerek paslanır. Bunun içinde insanın bir şeylerle meşgul olması sağlığı açısından çok önemlidir" dedi.

İZMEK'lerin katılımcılara büyük fayda sağladığını ifade eden Bulut, "İZMEK'ler birçok kişiye meslek öğretmesinin yanında moral, motivasyon, yeni kişiler tanıma, kendisini geliştirme gibi önemli bir misyonu daha vardır. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın büyük önem verdiği İZMEK'lerden 8 yıl önce 2 bin kişi faydalanırken bugün bu sayı 20 binleri geçti. Her geçen gün ilginin arttığı ve bir halk üniversitesinde dönüşen İZMEK'te 7 den 77'ye herkese uygun kurs bulunmaktadır" dedi.

Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın da İzmit Belediyesi ile ortaklaşa kurs açmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi, daha sonra kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler gezildi.

(GY-Y)



18.05.2017 17:27:37 TSI

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