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Ekinci'den 19 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik Spor ve Bayramını kutladı.

Ekinci, kutlama mesajında, "Sevgili gençler, doğup büyüdüğü coğrafyanın kültürel kodlarını bilmeyen, kendisine dayatılan popüler kültürün etkisi ve baskısı altında yetişen bir gençliğin, bu cennet vatana istenilen düzeyde fayda sağlayamayacağı hepinizin malumudur.Kim olduğunu, hangi tarih ve kültüre sahip olduğunu bilen bir nesil, geleceğini daha sağlam temeller üzerine kuracaktır. Bizi biz yapan ve diğerlerinden farklı kılan tüm yönlerimizin bilincinde olan bir gençlik, ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında en büyük gücümüz olacaktır. İdealleri olan ve onun peşinden yılmadan, kararlılıkla giden; özgüveni yüksek, ahlaklı bir gençlik olarak kendini yetiştiren, Ülkenin geleceği için sorumluluk alma konusunda " KİM VAR? " diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik bizleri yarınlara taşıyacaktır. Sizlere bu anlamda güveniyor ve sizleri seviyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerine yer verdi.

(AK-SD-Y)



18.05.2017 17:27:56 TSI

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