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Karasu ve Keşlik yolları asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir ile Karacabey Belediyesi, ilçenin şehir içi ve çevre yollarının bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Karacabey Belediye Başkan Vekili Maruf Bilgin, Karasu ve Keşlik yolu asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek, Karacabey Panayırı alanında da incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri tarafından yürütülen titiz ve hummalı çalışmalar neticesinde çetin kış şartlarından dolayı şehirdeki yıpranmış olan yolların bir bir yeniden asfaltlandığını belirten Başkan Vekili Maruf Bilgin, yeni yapılan düzenlemelerle birlikte Karacabey'i daha da güzelleştirmek adına yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Rengarenk Karacabey Panayırı'nın gerçekleştirileceği alanda da vatandaşların her türlü ihtiyacına karşılık verecek düzenlemeleri yürüttüklerini aktaran Maruf Bilgin, panayır süresince Bursa ve civar bölgelerden gelecek vatandaşların aileleriyle birlikte keyifle zaman geçirmelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

(MŞ)



18.05.2017 17:28:01 TSI

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