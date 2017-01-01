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Ayhan'dan 19 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında, 19 Mayıs 1919'un, yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğan Türk milletinin, bağımsızlık yolunda ilk adımları attığı çok önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Bu önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençlerine bayram olarak armağan edilmesinin ayrı bir anlamı olduğunu kaydeden Ayhan, mesajında, "Toplumları ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi de hiç kuşkusuz, gelişmenin itici gücü olan ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur. Genç kuşakların yetişmesine önem veren milletler, daima ileriye gitmiş ve geleceğe umutla bakmışlardır. Gençliğimizin her bakımından iyi yetiştirilmesi, spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması büyük önem arz etmektedir. Özgüveni gelişmiş, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çalışkan ve üretken nesiller yetiştirmek hepimizin toplumsal sorumluluğu ve görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(AK-SD-Y)



18.05.2017 17:28:43 TSI

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