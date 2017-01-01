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Samsat'ta satranç turnuvası düzenlendi



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize ettiği ve 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen turnuvaya ilçedeki istekli bütün öğrenciler katıldı. Sınıf olarak kullanılan çadırlarda yapılan satranç turnuvası Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman Direktörlüğünce yönetildi. 16 öğrencinin katıldığı ve Baş Hakem Ramazan Bayram ve Hakem İbrahim Aktaş yönetiminde gerçekleşen turnuva sonunda Suat Çiçek birinci olurken, Samet Sarı ikinci Halit Açıkalın ise üçüncü oldu.

Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, başarılı bir turnuva gerçekleştirdiklerini, katılım sağlayan öğrenci ve hakemlere teşekkür etti.

(FÇ-SD-Y)



18.05.2017 17:30:14 TSI

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