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AK Parti'den şehit annelerine vefa



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları, şehit ve engelli annelerine kahvaltı verdi.

AK Parti Gemlik Kadın Kolları, şehit ve engelli anneleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kadın Kolları Başkanı Şükran Ersöz, "Sizin gibi özel annelerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. İmtihanı zor annelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere verilen bu yükle ne kadar güçlü anneler olduğunuzu bir kez daha görüyoruz. Rabbim yaşadıklarınızın mükafatını en güzel şekilde verecektir. Biliyoruz ki cennet annelerimizin ayakları altındadır. Her zaman siz değerli annelerimizin yanındayız" dedi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, Gemlik Belediye başkanı Refik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı ve diğer davetliler ile şehit ve engelli vatandaşların anneleri katıldı.

(HT-MŞ)



18.05.2017 17:31:15 TSI

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