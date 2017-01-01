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İnönü Üniversitesindeki mezuniyet töreninde Grup Seksendört konser verecek

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:32
İnönü Üniversitesindeki mezuniyet töreninde Grup Seksendört konser verecek
İnönü Üniversitesindeki mezuniyet töreninde Grup Seksendört konser verecek

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesinde 20 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek mezuniyet töreninde Grup Seksendört konser verecek.
İnönü Üniversitesinde mezuniyet heyecanı başladı. 43 bin 500 öğrencisi olan İnönü Üniversitesinde, 2016- 2017 Akademik Yılı sonunda mezun olmayı hak eden öğrencilerine diplomalarını törenle alacak. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'da İnönü Üniversitesi Stadyumunda düzenlenecek olan mezuniyet töreni ile yaklaşık 8 bin 500 öğrenci mezun olacak. Mezun öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de katılacağı ve büyük bir coşkunun yaşanacağı mezuniyet töreni için hazırlıkların yapıldığı İnönü Üniversitesinde ayrı bir heyecan yaşanıyor. Mezun öğrencilerin kortej yürüyüşü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayacak törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın hitabı, protokol konuşmaları da yer alacak. Dereceye giren mezunlara ödüllerinin de verileceği mezuniyet programı Grup Seksendört konseri ile sona erecek.
(BT-SD-Y)

18.05.2017 17:32:19 TSI
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