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Başkan, kampüs inşaatını inceledi



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KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nde çalışmaları yerinde inceledi.

Körfez Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nün inşaat çalışmaları ara verilmeden devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da inşaatın belirli bir aşamaya geldiği kampüs alanında inceleme yaptı. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Baran'a, inşaatı üstlenen firma yetkilileri bilgiler aktardı.

Planlandığı tarihte inşaatın tamamlanacağını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "4 bin 500 öğrencimizin eğitim göreceği kampüs, ilçemize de değer katacak. Hereke'de bir diğer fakülte projemizde de sona doğru yaklaştık. 2018'de İlimtepe bölgesindeki üniversite projemizin de hayata geçmesiyle Körfez 'ilim kenti' olma yolunda önemli bir adım daha atacak" ifadelerini kullandı.

(GY-Y)



18.05.2017 17:32:35 TSI

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