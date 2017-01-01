YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsatlı gençlere spor anlatıldı

Samsatlı gençlere spor anlatıldı



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri anlatıldı.

Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize ettiği ve 15-19 mayıs gençlik haftası kutlamaları çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aykut Dündar tarafından gençlere konferans verildi. Samsat İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin eğitim gördüğü çadırlarda verilen konferansta öğrencilerin özellikle beden eğitimi bölümlerine katılmaya yönelik sorularını cevaplandıran Yrd. Doç. Dr. Dündar, sporun bir meslek dalı olmasından öte insan sağlığı açısından önemini anlattı. Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada sporun her dalı ile ilgili vatandaşlara destek vereceklerini ifade ederek önümüzdeki dönem de kürek ve kano branşlarının yanı sıra çim hokeyi, atletizm, yüzme ve kikbox gibi alanlarda hizmet vermek istediklerini söyledi.

Müdür Yelken, "Samsat ilçesinde spora karşı bir sempati zaten var. Ancak biz daha profesyonel çalışarak, çeşitli turnuva ve yarışlarla bunu zenginleştireceğiz. Samsat ilçemizdeki deprem gençlerimizi spor ve kültürel etkinliklerden uzaklaştırmamalıdır. Biz ilçe müdürlüğü olarak bu anlamda çeşitli çalışmalar içerisinde olacağız" dedi.

(FÇ-SD-Y)



18.05.2017 17:32:53 TSI

NNNN

