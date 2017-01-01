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Gürle ve OSB Kent Ofisi törenle açıldı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Akgedik'ten sonra Manisa'ya bir yerleşim alanı daha kazandırmak için düğmeye bastı. Belediye, Gürle'de 2 bini OSB çalışanlarına ayrılmak üzere inşa edilecek yaklaşık 5 bin konutta dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedeflerken; Gürle ve OSB Kent Ofisi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa'da kronikleşen konut sorununu büyük ölçüde rahatlatacak olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin ardından yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2 bini OSB çalışanlarına ayrılmak üzere 5 bin konut, sosyal donatı alanları, kent meydanları, ticaret merkezleri, eğitim ve sağlık kurumlarının inşa edilmesi için bölge toplu konut alanı ilan edildi. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İsmail Tiryaki Caddesi üzerinde konuşlanan Gürle ve OSB Kent Ofisi'nin açılışı törenle yapıldı.



700 milyonluk yatırım

Programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, projeye ilişkin bilgi verdi. Kaya konuşmasında, "Gürle Toplu Konut Alanı toplam 1 milyon 406 bin 723 metrekare büyüklüğünde. İlanından sonra 2. aşama olan kurum görüşleri ve plan yapma süreci aynı süratte bitirilerek 3. aşama olan konut ve diğer donatı alanlarının imalatına geçilecektir. Gürle Toplu Konut Alanı'nın en önemli özelliği nitelikli tarım ve orman arazilerine dokunmadan planlı arsa üretilmesidir. Bir diğer önemli özelliği ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi imarlı alanı ile Akgedik Toplu Konut Alanı imarlı plan arasında plan yapılarak plan bütünlüğünün sağlanması ve şehir planına entegre olmasıdır. Ofis ise anlattığımız ve bir yıla sığan bu hizmetleri daha etkin, verimli ve hızlı yürütebilmek için OSB işbirliği ile yapılmıştır. Gürle Toplu Konut Alanı yaklaşık 700 milyon TL'lik bir yatırım. 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi ile birlikte belirli bir zaman diliminde Manisa'ya 1 milyar 500 milyon TL'lik bu yatırımı kazandırmış olmaktan dolayı emeği geçen tüm personelimiz ile mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek OSB çalışanları için önem arz eden bir çalışma içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Türek yaptığı konuşmada; "Manisa OSB, 50 yıldır Manisa'ya değer katmaya çalışan, iş ve aş yaratan bir dev. Çeşitli sosyal politikaları yürütmeyi de kendimize görev edindik. Barınma da bunlardan biri. Bu konuda ne yapabiliriz derken imdadımıza TOKİ ve Yunusemre Belediyesi yetişti. Ya işçiyi sanayiye yaklaştıracaksınız ya da sanayiyi işçiye. Yapılaşmamızı sanayiye yaklaştırdık. Örnek bir proje. Ulaşım bağlantı yolları, altyapıyla ilgili yapabileceğimiz her türlü desteği veriyoruz. TOKİ de belediyemizin taleplerini dikkate alıyor. Bu bir model. Çeşitli örnekler var. Ama bu planlı olarak yapılan bir ilk. Bu çalışmayla Türkiye'ye örnek bir projeye imza atılacak" ifadelerini kullandı.



Başkan Çerçi'den orta ölçekli sanayi müjdesi

Yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de bölgede yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı, ulaşım aksı hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi yaptığı konuşmada, "Tüm bu çalışmalar yapılırken tek bir ağaç kesilmedi, tarım arazisi kullanılmadı. Belediye olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda OSB yönetimi de elini taşın altına koydu. TOKİ, OSB ve Yunusemre Belediyesi'nin ortak yürüttüğü bir çalışma. Yunusemre göç alan bir ilçe. 65 bin işçimiz sanayilerde çalışıyor. Artan nüfus için önlem almaya, modern yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Akgedik ve Gürle projeleri tamamlandığında Manisa yaklaşık 10 bin konut kazanacak. Burada yaklaşık 40 bin insanımız yaşayacak. Yaşanabilir şehir ve çevre oluşturacağız. Buradan bir müjde de vermek istiyorum. İlçemize modern, ihtiyaçlara cevap veren bir Orta Ölçekli Sanayi kurmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Mesai mevhumu gözetmeksizin şehrimiz için çalışıyoruz. Buradan hükümetimiz ve TOKİ Başkanımız Mehmet Ergün Turan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Manisa'nın dünyaya açılan kapısı

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da Manisa OSB'nin ülkenin en büyük sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Manisa'nın dünyaya açılan kapısı Manisa OSB'yi son 50 yılda ülkemizin en önde gelen sanayi bölgesi haline getirenlere teşekkür ediyorum. Hızla büyüyen ve gelişen bir ilçede yaşıyoruz. Tabi bu da konutlaşma ihtiyacını birlikte getiriyor. Yapılanlar takdir toplayıcı. Toplu konut alanlarını daha önce de gördük. Korunaklı alanlar yapılaşıyor. Basit bir çalışma değil. İl merkezi alanları oluşuyor. Belediye başkanımızın, valimizin, OSB yönetiminin çok büyük gayretleri var. Bunların ilçemize kazandırılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Diğer projelere de örnek olmalı"

Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Göreve geldiğimde önüme gelen ilk büyük proje buydu. Bahsedilen rakamlar görev yaptığım bazı ilçelerden daha büyük. Yeni bir şehir kuruyorsunuz. Bu çok önemli. Bu projede sosyal donatıların her açıdan düşünülerek estetik bir proje hazırlandığını, kente değer kattığını görüyorum. Yapılacak diğer projelere de örnek olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum."

Yapılan konuşmaların ardından ofisin açılış kurdelesi davetlilerle birlikte kesildi. Açılışa Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Cemal Türek, OSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Belediye Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya, Ramis Şiyak, Şule Uygur, kurum ve kuruluş temsilcileri ile daire müdürleri katıldı.

(SC-Y)



18.05.2017 17:35:40 TSI

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