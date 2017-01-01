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Sarısu kampında onarım yapılacak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin Kandıra Sarısu'da bulunan ve her yıl binlerce gencin yararlandığı kampta bakım onarım yapılacak.

Sarısu Gençlik Kampı'ndaki yapılarda bakım ve onarım işlerinde kullanılacak malzemelerin alımı için yapılan ihaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 195 bin TL olan ihaleye alınan 191 bin TL ve 183 bin TL'Lik tekliflerin ardından ihalenin ilk oturumu sonlandırıldı. Komisyon teklifleri değerlendirip işi alan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Sarısu kampındaki bakım onarım işinin bir ay içinde bitirileceği kaydedildi.

(GY-Y)



18.05.2017 17:35:58 TSI

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