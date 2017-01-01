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TKÜUGD: "Sürgün yarası 73 yıldır kanıyor"



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Kırım Masası Rusya Federasyonu'nun SSCB dönemindeki baskılara geri döndüğünü açıklayarak Kırım'da insan hakları ihlallerinin devam ettiğini bildirdi.

TKÜUGD yapılan açıklamada, "18 Mayıs 1944'te Sovyet hükümeti, Kırım'daki tüm Kırım Tatar Türklerini Nazilerle işbirliği yapmakla suçlayarak sürgün etti.Sürgün sırasında Kırım Tatar erkeklerinin büyük çoğunluğu Kızılordu'da Alman Nazi ordusuna karşı savaşıyordu. Orta Asya ve Sibirya'ya sürgün edilen Kırım Tatarlarının yüzde 46'sı yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kırım Tatarları, 1989'un sonuna kadar sürgün yerlerinde zorla tutuluyordu. Anavatan Kırım'a geri dönme teşebbüsleri hapisle ve yeni sürgünle cezalandırılıyordu. Kırım Tatar adı yok edilmişti. Bunun sonucunda Kırım Tatar halkı büyük kayıplar yaşadı. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Kırım Tatarları vatana dönmeye başlarken 150 bini maddi yetersizlik ve yasal engeller nedeniyle Orta Asya'da kaldı.2015 yılında Ukrayna Parlamentosu Kırım Tatar Sürgününü Soykırım olarak kabul etti ve 18 Mayıs tarihini Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü olarak ilan etti" denildi.

(AY-RFK-Y)



18.05.2017 17:36:17 TSI

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