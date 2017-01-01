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Akçakoca'da kentsel dönüşüm başlıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Cumhuriyet Meydanı, liman içi ve üst kısımlarını kapsayan ve bölgede büyük bir değişimin gerçekleşmesine neden olacak kentsel dönüşüm projesi uygulamasına başlanıldı.

Bu çalışmalar kapsamında ilk etap olarak eski belediye binasının söküm çalışmalarıyla projenin uygulanma çalışmaları start aldı.

Köklü değişikliklerin gerçekleştirileceği ve bölgeye yeni bir yüz kazandıracak olan kentsel dönüşüm çalışması, Akçakoca'nın imajına çok olumlu katkı sağlayacaktır. Kent meydanı yapılacak düzenlemeler sonucu çok daha büyüyecek, yeşil doku çoğaltılacak gezinti alanları yer alacaktır. Bu projeyle Akçakoca turizm, ekonomi ve daha birçok alanda önümüzdeki yıllarda daha da modern bir ilçe haline gelecektir.

(TT-AY)



18.05.2017 17:36:49 TSI

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