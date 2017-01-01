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Besni'de 'Evde Bakım Hizmeti Bakıcı Eğitimi' gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Besni Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde Evde Bakım Hizmet Modeli kapsamında engelli hizmetini yerine getiren Korupınar, Çat ve Yeni Besni mahallelerinde ikamet eden bakıcılara 'Evde Bakım Hizmeti Bakıcı Eğitimi' verildi.

Engelli Evde Bakım Hizmet Modelinden yararlanan bakıcılara yönelik Besni Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda verilen eğitimde bakım hizmeti alan engellilerin bakım standartlarının artırılması ve bakım hizmeti veren bakıcıların yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Eğitimde konuşan Evde Bakım Sosyal Hizmet Sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Sabak, "Mevcut durumlarından dolayı toplum tarafından farklı görülen engelli bireylerin gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme hizmetini yerine getirebilmek büyük bir fedakarlık gerektirmektedir. Engelleri ile birlikte hayata tutunmaya çalışan bireylerimizin hayata tutunmada siz değerli bakıcılarımıza önemli görevler düşmektedir. Engellilerimize desteğinizi gerek kişisel temizlik ve ihtiyaçlarını yerine getirerek gerekse yardımsever, şefkatli, güler yüzlü ve hoş görülü tutumunuzla pekiştirmeniz mutluluk vericidir. Bu alemde acıyla tatlı, iyiyle kötü, hayırla şer iç içedir. Bu dünyada insanın sahip olduğu veya olamadığı her şey bir imtihan vesilesidir. Engellilik hali insanların sabretmesi gereken bir imtihan çeşididir. Engellilerimizin daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için sizlere bu gün burada bazı eğitimler verilecektir. Engelli bireylerimize gösterdiğiniz özveri ve ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyor kolaylıklar diliyorum" dedi.

Sabak'ın konuşmasının ardından, engelli bakımı ve temizliği hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Sosyolog Mikail Çınar 'Engelli Beslenmesi' ile ilgili, kurum personellerinden Pisikolog Adem Yıldırım ise 'Krizlerle Baş Etme Yolları' hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Program eğitime katılan engelli İzzettin Öztürk ve Haci Ali'nin müzik dinletisi ve karşılıklı soru cevap etkinliğiyle sonlandırıldı.

(RK-AHM)



18.05.2017 17:38:42 TSI

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