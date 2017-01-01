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MASKİ'de kurum içi eğitimler hız kesmiyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:39
MASKİ'de kurum içi eğitimler hız kesmiyor
MASKİ'de kurum içi eğitimler hız kesmiyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Köprübaşı, Alaşehir, Ahmetli ve Kula ilçesindeki atıksu artıma tesislerinde görevli personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında personellerine kurum içi iş sağlığı ve güvenlik eğitimleri vermeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü; Köprübaşı, Alaşehir, Ahmetli ve Kula ilçesindeki atıksu artıma tesislerinde ve MASKİ ilçe şefliklerine ait şantiye alanlarında incelemelerde bulundu. Tesis ve şantiye alanlarında görevli personele yönelik kişisel koruma donanımlarının kullanımı hakkında bilgilendirme eğitimleri verildi.

"İş sağlığı ve güvenliğini çalışanlarımıza kültür olarak aşılıyoruz"
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, idare olarak iş sağlığı ve güvenliğine çok önem verdiklerini ve bu kapsamda çalışanlara düzenli olarak eğitim verildiğini belirtti. Bilgen, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında bünyemizde görev yapan tüm personellerimize eğitim vermeye devam ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinin yaşantımıza dahil edilmesi gerekli olan bir kültür olduğu ve bu bilincin yerleştirilmesine önem veriyoruz. Bu çerçevede İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğümüz tarafından eğitimler vermeye devam ediyoruz. Ayrıca eğitim projelerini hayata geçirmek için Daire Başkanlıklarımız ile ortak çalışmalar yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanlarımıza kültür olarak aşılıyoruz" dedi.
(SC-Y)

18.05.2017 17:39:50 TSI
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