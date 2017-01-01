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Havran Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:40
Havran Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi
Havran Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin, Bengi Sanat Okulu kapsamında "Küçük eller, büyük hünerler" resim sergisi, Havran Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.
Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı' nın sergiyi açmasıyla başlayan program Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam' ın sergi açılış konuşmasını yapmasıyla devam etti.
Halk Eğitimi Merkezi'nde başarılı çalışmalara imza atan öğretmen ve öğrencilere Hanife Yazıcı tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi. Havran Kaymakamı Ahmet Türköz ise Hanife Yazıcı' ya Kaplumbağa Terbiyecisi adlı yağlı boya tablosunu hediye etti. Yapılan çalışmalara olan beğenisini dile getiren Hanife Yazıcı bu tür çalışmaların artırılarak devam ettirilmesinin çocukların kendini ifade edebilmesi açısından önemine değindi.
Program Halk Eğitimi Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilerin sergilediği müzik dinletisiyle devam etti. Halk oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Sergi alanında çalışmalarına devam eden öğrencilerle birlikte boyama etkinliği yapan Hanife Yazıcı, İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz ve İlçe Belediye Başkanı Emin Ersoy ardından tarihi Hocazade Konağı Kent Müzesini gezdi. Bu geziyle sona eren programın ardından Hanife Yazıcı, İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz ve eşi, İlçe Belediye Başkanı Emin Ersoy ve protokol üyeleri sergi alanından ayrıldı.
Sergiye İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz ve eşi, Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Emin Ersoy ve eşi, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(EME-

18.05.2017 17:40:03 TSI
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