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Konya'daki uluslararası futbol turnuvasında dostluk kazandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:40
Konya'daki uluslararası futbol turnuvasında dostluk kazandı
Konya'daki uluslararası futbol turnuvasında dostluk kazandı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'da eğitim gören yabancı lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlediği Başkanlık Kupası Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvasında lise kategorisinde Konya Spor Lisesi, üniversite kategorisinde ise Irak şampiyon oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı ülkelerden gelerek Konya'da eğitim gören yabancı öğrencilerin katılımıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Başkanlık Kupası Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası" oynanan final maçlarının ardından sona erdi. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlenen ve 25 farklı ülkeden 640 öğrencinin katıldığı turnuvada lise kategorisinde 26, üniversite kategorisinde 38 takım mücadele etti. Büyük çekişmelere sahne olan final maçlarının ardından lise kategorisinde Konya Spor Lisesi, üniversite kategorisinde de Irak şampiyon olarak kupa sevinci yaşadı.
Barış, kardeşlik ve dostluğun vurgulandığı, "Başkanlık Kupası Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası"nda şampiyon olan takımlara kupa ve ödüllerini Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç verdi. Kupa töreninde konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Hz. Mevlana'nın şehri olan Konya'da kardeşliği güçlendirmek, dostlukların sayısını ve kalitesini artırmak amacıyla turnuvanın üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "İnşallah ülkemizin yeni vizyonunda sizlerle okullarınız bitip ülkelerinize döndükten sonra da büyük projeler üzerinde çalışacağız. Bu turnuvanın kardeşliğimizin gelişmesine, ülkelerimizin kalkınmasına İslam dünyasının bugünkü sıkıntılardan kurtulmasına katkıda bulunmasını ümit ediyorum" dedi.
(İB-AH-Y)

18.05.2017 17:40:13 TSI
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