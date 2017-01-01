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Başkan Baran, "Belediye güçlenirse Körfez de güçlenir"



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KOCAELİ (İHA) - 2018-2021 yılları arasında kullanılacak olan arsa ve arazi metrekare birim fiyatlarının tespiti için yapılan toplantıya katılan Başkan İsmail Baran, "Bu çalışma, Körfez'in kalkınma hızının artması için önemli" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Vergi Usul Kanunu gereği Körfez'de 2018-2021 yılları arasında kullanılacak olan arsa ve arazi metrekare birim fiyatlarının tespiti için oluşturulan komisyon toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde komisyon üyelerine teşekkür eden Başkan İsmail Baran, "İlçemizin çehresinin değişmesinde değer tespitlerinizin büyük rolü var. Alacağımız emlak vergilerinin kentimizde büyük hizmetlere dönüşmesine vesile olacaksınız. Değeri neyse, onları sizler belirleyeceksiniz" dedi.

Başkan Baran, "Körfez ilçemiz Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri. Kalkınma hızında da kalkınan bir ilçe olması için bu çalışmalar önemli. Yapacağın çalışmalar takdire şayandır. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Güçlü bir Körfez, güçlü bir gelire sahip olan belediye ile mümkün" ifadelerini kullandı.

İlçede devam eden ve hayata geçecek projeler hakkında da bilgiler aktaran Başkan İsmail Baran, "Körfez'e bir yetmez dedik, ikinci fakülte için çalışıyoruz. Hereke'de hayata geçecek fakülte için proje bitmek üzere. Üçüncüsünü de inşallah seneye İlimtepe bölgesinde başlatacağız. Körfez Devlet Hastanemizi 75 yataklı yapıyoruz. Onun projesi de tamam. Kısa süre içinde protokolü yapacağız" şeklinde konuştu.

Körfez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Hilal Kuzu'nun başkanlığını üstlendiği komisyonda; Strateji Geliştirme Müdürü Sencer Dere, Körfez Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Salih Güzel, Körfez Ticaret Odası adına Mustafa Genç ve Körfez İlçe Mahalle muhtarları yer alıyor.

(GY-Y)



18.05.2017 17:41:08 TSI

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