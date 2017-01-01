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Öğrencilerin ağaç dikme kampanyasına yoğun ilgi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:41
Öğrencilerin ağaç dikme kampanyasına yoğun ilgi
Öğrencilerin ağaç dikme kampanyasına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrası hayata geçirilen "Bir Fidan Bin Gelecek" isimli ağaçlandırma projesi Daday'da başladı.
Öğrenci, öğretmen ve velilerde çevre, orman ve doğa sevgisi ile yeşil alanların çoğaltılması ve yaşatılmasının insan hayatı için taşıdığı önem çerçevesinde duyarlılık oluşturmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Bir Fidan Bin Gelecek" isimli ağaçlandırma projesi Kastamonu'nun Daday ilçesinde başladı. Program kapsamında Daday İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrenciler, fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdular. Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Fidanlık Şefliğinden getirilen çeşitli fidanları toprağa dikme sevincini ve deneyimini yaşayan öğrencilerin bu sevincine fidan diken Kaymakam Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, İlçe Müftüsü İsmail Çakır Okul Müdürü Aydın Demiral, Müdür Yardımcısı Mahir Bıyıklıoğlu'da ortak oldu. Program sonunda fidanlar hakkında Fidanlık Şefi Onur Sarı'dan bilgi alan Kaymakam Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür etti.
(Vİ-RFK-Y)

18.05.2017 17:41:42 TSI
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