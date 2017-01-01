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Şoförler Odası'ndan kan bağışına destek

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:42
Şoförler Odası'ndan kan bağışına destek
Şoförler Odası'ndan kan bağışına destek

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından ramazan ayı öncesinde azalan kan stoklarının arttırılması için yürütülen kampanyalar hız kesmeden devam ediyor.
Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan çalışmalarla dönem dönem azalan kan stoklarının arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası, "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır" kampanyasına destek vermek amacıyla Kamyoncular Garajında kan bağışı kampanyası düzenleyecek.
Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Türkiye Kızılay Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi. Oda merkezinde Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Çal ve Aziz Özkan ile görüşen Başkan Şahin, 22 Mayıs Pazartesi günü Kamyoncular Garajı ve Nakliyeciler Sitesinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında üyelerin katılımıyla kan bağışına destek vereceklerini söyledi.
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası olarak kan bağışına önem verdiklerini ve periyodik olarak bu uygulamayı sürdüreceklerini ifade eden Şahin, kan bağışının hem kişinin sağlığı hem de toplumun sağlığı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Hayat kurtaran kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Son dönemde artan kan ihtiyacının karşılanması, kan bağışına karşı duyarlılığı arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Türk Kızılay'ı ile ortak bir çalışma yaptık. Şoförler Odası olarak belirli aralıklarla kan bağışı kampanyasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Kan bağışında bulunmanın insanlık adına önemli bir görev olduğunu dile getiren Şahin, "Kanı sadece ihtiyaç olduğu zaman değil, sürekli vermeliyiz. Kan vermek can kurtardığı gibi, bağışta bulunan kişinin sağlığı için de çok faydalı. Bu nedenle sağlık durumu yerinde olan herkesin kan vermesini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.
(MMY-BÖ)

18.05.2017 17:42:02 TSI
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