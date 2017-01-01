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Besni'de okul kermesi ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından her yıl yapılan ve bu sene de gerçekleştirilen kermes büyük ilgi gördü.

Kermeste okul öğrencilerinin sene içerisinde yaptığı ürünler ve eşyalar sergilendi. Kermeste El Sanatları Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından ev tekstili üretimi, el ve makine nakışları meslek dalının kazanımları doğrultusunda ürünler hazırlanarak sergiye sunuldu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Türk mutfağının zengin dünyasını kermese gelen misafirlere tanıtmaya çalıştı. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencilerin tarafından dolgu kumaş ve örgü kullanarak yapılan oyuncaklar katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Kermese Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İl Genel Meclis Üyesi H.Ömer Şahin, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Adnan Yüksel, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(RK-AHM)



18.05.2017 17:43:41 TSI

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