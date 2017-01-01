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Park Hospital Hastanesi yönetiminden Vali Erin'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi yöneticileri, Adıyaman Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Özel Park Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dal, Hastane Genel Müdürü Dr. Gürkan Alagöz ve Hastane Müdür Yardımcısı Ozan Güngör Adıyaman Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. 2012 yılından bu yana Adıyaman'da Özel Park Hospital hastanesi olarak sağlık alanında hizmet verdiklerini belirten Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dal, "Hastane olarak kurulduğumuz günden bugüne uzman hekimlerimizle, sağlık personelimiz, idari personelimiz, hastane çalışanlarımız ve modern teknolojik cihazlarla halkımıza hizmet vermekteyiz. Hastane geneli 225 çalışanımızla istihdam oluşturduğumuz gibi, sağlık alanında bölgemizde sağlık alanında adından söz ettiren bir hastane konumuna geldik. Güzel Adıyaman'ımız sağlık sistemini katkıda bulunmaktan onur durmaktayız. Kaliteli sağlık hizmetini, özel hastanecilik zihniyetiyle tüm halkımıza sunmak, mutlu, güler yüzlü bir topluma ulaşmak, hastanemiz kapısından giren tüm vatandaşlarımıza en iyi, hızlı hizmeti sunmak ana görevimizdir. Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştirmek hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak, bilimsel veriler doğrultusunda güvenilir, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır" dedi.

Hükümetin son yıllarda sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlar sayesinde ülke geneli sağlık alanında çok önemli hizmetlerin verildiğini belirten Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise "Tabi hükumetimizin yapmış olduğu yatırımların yanı sıra özel teşebbüslerimizin de yaptıkları yatırımlar bizleri sevindirmektedir. Adıyaman Özel Park Hospital hastanesi ilimizde yapılan önemli yatırımlardan biri. Bu bakımdan gerek çalışanlarıyla istihdam açısından önemli katkı sundukları gibi, sağlık alanında ilimize hizmet etmekteler. Bu ve buna benzer yeni yatırımcıları ilimizde görmek istiyoruz. İlimize yatırım yapmak isteyen yeni kuruluşlar için valilik olarak imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

(CK-SD-Y)



18.05.2017 17:44:08 TSI

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