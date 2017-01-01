Başiskele'de üst yapı çalışmaları sürüyor
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KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürülüğü ekipleri, ilçede üst yapı çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol genişlemesi gerçekleştirdiği Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Sokakta beton yol, Yuvacık Yakacık Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde Taş Duvar çalışması gerçekleştiren ekipler, Yeşilkent Mahallesi Rüzgarlıbahçe Sokağı parke yol yapmak için hazırlık yapıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da çalışmaları yakından takip ediyor. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Ayaz, yapılan tüm çalışmaların ilçe halkı için olduğunu ifade etti.
Hizmetlerin gerçekleştiği mahallelerde komşuların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Ayaz, özellikle yol genişletme çalışmalarını vatandaşları rızasını alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.
(GY-Y)
18.05.2017 17:46:59 TSI
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