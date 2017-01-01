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Kosova-Atakum arasında "hat" köprüsü

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:47
Kosova-Atakum arasında "hat" köprüsü
Kosova-Atakum arasında "hat" köprüsü

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 20 kişilik heyetle birlikte Atakum'a gelen Kosova Milletvekili Müferra Şinik ve Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Cihat Yılmaz ile dernek üyelerini ağırladı.
Bir dizi ziyaret için Samsun'a gelen Kosova Milletvekili Müferra Şinik, Atakum'a övgüler yağdırdı. Atakum'u çok beğendiklerini ifade eden Milletvekili Şinik, özellikle denizine hayran kaldıklarını belirtti.
Heyet, kahvaltının ardından Başkan Taşçı ve Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı ile beraber Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen Halk Eğitim sergisini gezdi. Atakum'da faaliyet gösteren el sanatları kurslarının yılsonu sergisini gezen Kosova heyeti, Atakumlu kadınların yaptığı çalışmaları inceledi. Buradaki hat sanatı tabloları beğeniyle inceleyen Kosova Milletvekili Şinik, kendi ülkelerinde hat sanatıyla ilgili yetişmiş bir kadronun olmadığını belirtirken, Atakum Belediyesi tarafından Kosova'dan gelecek olan bir grup kadına hat sanatı kursu verilmesiyle ilgili yapılacak bir çalışmanın kendilerini memnun edeceğini ifade etti. Atakum'da hat sanatı eğitimi alacak bir grubun Kosova'da eğitim verebileceğini belirten Taşçı, gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

"Kosova bizim için ayrı bir öneme sahip"
Kosova Milletvekili ve heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Taşçı, "Kosova, tarihi birlikteliğimiz ve hiç kopmayacak olan manevi bağlarımız nedeniyle bizim için her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur. Ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağlarımız Kosova ile olan dostluğumuzun asla bitmeyecek bir nişanesidir. Bugün başlayan bu dostluk köprüsünün çeşitli başlıklar altında devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Atakum, gerek coğrafi ve gerekse zengin insan kaynaklarıyla önemli bir çekim merkezidir" ifadelerine yer verdi.
(SAM-SLH-Y)

18.05.2017 17:47:28 TSI
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