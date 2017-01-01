ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Daday Halk Eğitim Merkezi, yılsonu sergisi düzenledi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:48
Daday Halk Eğitim Merkezi, yılsonu sergisi düzenledi
Daday Halk Eğitim Merkezi, yılsonu sergisi düzenledi

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Daday Halk Eğitim Merkezi tarafından 2016-2017 yılı içinde açılan çeşitli kurslarda kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.
Daday Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapılan açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Serginin açılışında konuşan Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir, yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bu ürünlerin yılsonunda sergilendiğini söyledi.
Konuşmanın ardından Miralay Halit Bey İlkokulu halk oyunu ekibi gösterilerini sundu. Serginin açılış kurdelesini Kaymakam Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin tarafından kesti.
Açılış kurdelesini kesen Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, serginin açılmasında ve bu el emeği göz nuru ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi. Sergi açılışından sonra sergi salonunu gezen protokol üyeleri ürünleri inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.
(Vİ-RFK-Y)

18.05.2017 17:48:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilerin ağaç dikme kampanyasına yoğun ilgi
YEREL

ÖĞRENCİLERİN AĞAÇ DİKME KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ
Muzaffer Büyükterzi'nin adı Orman Fidanlığı'nda yaşayacak
YEREL

MUZAFFER BÜYÜKTERZİ'NİN ADI ORMAN FİDANLIĞI'NDA YAŞAYACAK
Kastamonu'da cinsel taciz iddiası
YEREL

KASTAMONU'DA CİNSEL TACİZ İDDİASI
Sözleşme imzalamaya hak kazanan 50 proje sahibine belgeleri teslim edildi
YEREL

SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANAN 50 PROJE SAHİBİNE BELGELERİ TESLİM EDİLDİ
Taşköprü Belediyesi, emekli olan personeline yemek programı düzenledi
YEREL

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, EMEKLİ OLAN PERSONELİNE YEMEK PROGRAMI DÜZENLEDİ
Jandarmadan broşürlü uyarı
YEREL

JANDARMADAN BROŞÜRLÜ UYARI
Başkan Uçar, işyeri açılışına katıldı
YEREL

BAŞKAN UÇAR, İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI
Kaymakam koruması kriz geçiren yaşlı adamı yere düşerken yakaladı
YEREL

KAYMAKAM KORUMASI KRİZ GEÇİREN YAŞLI ADAMI YERE DÜŞERKEN YAKALADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir