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Daday Halk Eğitim Merkezi, yılsonu sergisi düzenledi



(Fotoğraflı)



Serkan Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Daday Halk Eğitim Merkezi tarafından 2016-2017 yılı içinde açılan çeşitli kurslarda kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Daday Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapılan açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Serginin açılışında konuşan Daday Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Beşir, yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bu ürünlerin yılsonunda sergilendiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Miralay Halit Bey İlkokulu halk oyunu ekibi gösterilerini sundu. Serginin açılış kurdelesini Kaymakam Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin tarafından kesti.

Açılış kurdelesini kesen Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, serginin açılmasında ve bu el emeği göz nuru ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi. Sergi açılışından sonra sergi salonunu gezen protokol üyeleri ürünleri inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.

(Vİ-RFK-Y)



18.05.2017 17:48:00 TSI

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