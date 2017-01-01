Mutki'de yılsonu sergisi
(Fotoğraflı)
Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, anaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu yılsonu sergisinin açılışını yaptı.
Mutki Anaokulunun 4-5 yaş gurubu öğrencilerinin yıl içerisinde yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi törenle açıldı. Yırtma yapıştırma, kolaj ve üç boyutlu maketlerden oluşan sergi büyük ilgi gördü. Serginin açılışını yapan Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, minik parmakların hazırladığı eserleri tek tek gezerek, yapım aşaması hakkında bilgi aldı.
Okulöncesi eğitimin önemine değinen Kılıç, çocukların bu tür çalışmalarla geleceğe dönük üretici faaliyetler kazanmasının mümkün olduğunun altını çizdi.
Sergiye çocukların yanı sıra kurum müdürleri, veliler ve öğretmenler katıldı.
(MSA-Y)
18.05.2017 17:48:26 TSI
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