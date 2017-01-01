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Mutki'de 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilik' semineri



(Fotoğraflı)



BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilik' semineri düzenlendi.

Belediye sosyal tesisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bitlis İl Müdürlüğünün muhtar ve imamlara yönelik düzenlediği 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilik' konulu seminere Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç da katıldı. Burada konuşan Kılıç, erken yaşta evliliğin kanayan bir yara olduğunu ve özellikle imamların bu konuda toplumu eğitmeleri gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bitlis İl İsmetullah Altun ise, erken yaşta evliliğin dünyanın her yerinde çok büyük bir sorun olduğunu söyledi. Bir çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin tamamlanması için en az yirmili yaşlarda olması gerektiğini belirten Altun, uluslararası yasalarla 18 yaşına kadar her insanın çocuk olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmanın ardından konuyla ilgili muhtar ve imamlara sunum yapıldı.

(VO-MSA-Y)



18.05.2017 17:49:37 TSI

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