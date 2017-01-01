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Körfez'de 5 bin fidan toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği tören ile Kirazlıyalı bölgesinde 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Körfez Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Ağaç Dikim Töreni ile 5 bin adet sedir ve fıstık çamı fidanı daha dikti. Kirazlıyalı bölgesinde gerçekleştirilen ağaç dikim törenine; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Çevkor Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, daire birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, "Bu dünyaya bırakabileceğiz en güzel miras 'ağaçtır" dedi.

Gelecek nesillere yapılacak en büyük hizmetlerden birini yaptıklarını belirten Faruk Denli, "5 bin adet fidanımızı toprakla buluşturduk. Ağaçların inşallah gelecek nesillere hayırlar getirmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Çevkor Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve destek veren kurumlara plaket takdim etti.

(GY-Y)



18.05.2017 17:50:15 TSI

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