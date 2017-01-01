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Forum Trabzon'dan halk koşusu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:51
Forum Trabzon'dan halk koşusu
Forum Trabzon'dan halk koşusu

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Forum Trabzon, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ev sahipliği yaptığı Halk Koşusu ile Kurtuluş Savaşı'nı andı.
Karadeniz Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Trabzon, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Forum Trabzon işbirliğinde hayata geçirilen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Halk Koşusuna lisanslı sporcular yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz Sahil Yolu Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun önünde başlayan ve Forum Trabzon'da sona eren yarışmada dereceye girenler yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde kupa, madalya ve hediye çeki kazandı. Ödül törenine Nusret Şahin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk katıldı.
(OK-ÖS-Y)

18.05.2017 17:51:56 TSI
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