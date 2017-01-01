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Akademik birimlerin mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2016-2017 Akademik yılı mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı.

Genel mezuniyet töreninin ardından üniversitenin akademik birimlerinde de farklı törenler yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenleri bu hafta içerisinde gerçekleştirildi.

Üniversiteyi başarıyla tamamlayan öğrencilerin coşku ve heyecanla katıldıkları törenlere, veliler de katılımlarıyla destek verdi.

(MAD-SD-Y)



18.05.2017 17:53:24 TSI

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