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Özel Sanko Okulları'nda 19 mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Sanko Okulları,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yılını Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi Spor Salonunda düzenlenen törenle kutladı.

Genel Müdür Melike Toklucu, İlkokul Müdürü Hülya Bingül, Ortaokul Müdürü Uğur Çekici, Liseler Müdürü Mutlu Koçağra, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Özel Sanko Okulları öğrencileri Gülay Kaya ve Ulaş Dabancı, 19 Mayıs'ın önemine ilişkin konuşmalarında, "Tarihimizin en zorlu ve en onurlu mücadelesine atılan ilk adımdır 19 Mayıs. Hain planlara gebe olan Anadolu'nun kenetlenerek Büyük Önder Mustafa Kemal'in önderliğinde şaha kalkışının miladıdır" dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus Emre Ferligül'ün okuduğu Gençliğe Hitabe'nin ardından, Sanko gençleri Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı coşkuyla seslendirdi. Öğrencilerin pandomim, halk oyunları, jimnastik gösterileriyle devam eden tören, 12'inci sınıfların mezuniyet öncesi son defa sahne aldıkları muhteşem bir dinleti ile sona erdi..

(SD-Y)



18.05.2017 17:53:55 TSI

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