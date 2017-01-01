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İnönü'de arsa değerleri için toplanıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesinde, 2018 ve müteakip yıllarda uygulanmak üzere arsalara ait birim değerleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Arsa Birim Değer Takdir Komisyonunda 2018 yılı ve müteakip yıllarda uygulanmak üzere arsalara ait birim değerleri oy birliği ile kabul edildi.

Mahalle muhtarları ile mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan işlerin de istişare edildiği toplantıda, önümüzdeki günlerde yapılacak yağmur ve şükür duaları için de planlama yapıldı.

(İHA-Y)



18.05.2017 17:54:04 TSI

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