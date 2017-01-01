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Kahta Fen Lisesi öğrencilerinden şiir ve müzik dinletisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:56
Kahta Fen Lisesi öğrencilerinden şiir ve müzik dinletisi
Kahta Fen Lisesi öğrencilerinden şiir ve müzik dinletisi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Fen Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.
Kahta Konferans Salonunda düzenlenen programda Kahta Fen Lisesi öğrencilerinin söylemiş olduğu çeşitli müzik ve şiir izleyiciler tarafından ilgiyle dinlendi. 15 Temmuz Darbe Girişiminde haince bir saldırıya maruz kalındığını belirten Kahta Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz, "Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafya nice savaşlar yaşadı. Milletimiz her defasında vatanına sahip çıktı. 15 Temmuz Darbe Girişiminde hiç beklemediğimiz bir şekilde hain saldırıya maruz kaldık. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga burulmak istendi. O gece elleri silahlı karanlık adamlar her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, oyun oynadığımız parklara çıkan yolları, okul önlerini kesmiş haramiler gibiydi. Gece karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdi. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben velilerimizden ve öğrencilerimizden bir istirhamda bulunacağım. Her gün bir saat boyunca aile kitap okuma saati belirleyelim. O saatte üreten bir zihin yapısına sahip olabilmek için bol bol kitap okuyalım" ifadelerini kullandı. Program, sınıflar arası münazara yarışmasında dereceye giren öğrencilere, okula maddi ve manevi katkılarından dolayı Suphi Yılancıya plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Kahta Fen Lisesi Müdürü Ali Olt, okul müdürleri, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı.
(HT-SD-Y)

18.05.2017 17:55:59 TSI
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