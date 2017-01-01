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Başkan Kutlu'dan 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm milletin ve özellikle de gençlerin bayramını kutlayan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kurtuluş mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ta şehitlerimizi de unutmayarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Başkan Kutlu, "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti için bağımsızlık mücadelesinin başladığı gündür. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Erzurum, Sivas ve Amasya'ya yayılıp, buradan da tüm ülkeyi kaplamıştı. Tıpkı bugün olduğu gibi 1919'da da ülkesine ve vatanına bağlılığını canı pahasına ortaya koyan milletimiz, çok önemli bir zafere imza atmıştı. Bu önemli tarih daha sonra geleceğimizin teminatı olan gençlerimize atfedilmişti. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla büyüyen ve gelişen ülkemizi daha müreffeh bir ülke haline getirmek için üzerlerinde büyük bir sorumluluk bulunan tüm gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



18.05.2017 17:56:51 TSI

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