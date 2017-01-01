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Düzce Üniversitesinde makine ve metal teknolojileri yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Makine ve Metal Teknolojileri Sergisinde öğrencilerin tasarlayarak ürettiği projeler yoğun ilgi gördü.

Kaynak Teknolojisi ve Makine Resim Kontrüksiyon Programlarının ortaklaşa düzenlediği sergide, farklı tasarımlar göze çarptı. Öğrenciler, fide ekim aparatı, ayarlanabilir uzunlukta raf, farklı tasarımlı tabureler, mangallar, spor aletler gibi birçok projeyi bilgisayar destekli tasarım programlarında çizerek, Yüksekokul bünyesindeki atölyelerde hayata dönüştürdüler.

Serginin düzenlenmesinden sorumlu Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Şenol Şirin, Öğr. Gör. Dr. Sıtkı Akıncıoğlu, Öğr. Gör. Emine Şirin ve Öğr. Gör. Gülşah Akıncıoğlu yapılan görsel projelerin, öğrencilerin üç boyutlu düşünme yeteneğine son derece katkı sağladığını belirttiler.

Kaynak Teknolojisi Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Şenol Şirin, öğrencilerin sanayi koşullarına uyum ve işleyişin öğretilmesi adına staj ve özellikle görsel projelerin çok önemli olduğunu vurguladı. Öğr. Gör. Şenol Şirin, geçen yıl ilki düzenlenen sergide yüzde 80 oranında geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ürünler yapıldığını belirtti. Bu yılki sergi konseptinde özgün kullanılabilir ürünlere yöneldiklerini ifade eden Öğr. Gör. Şenol Şirin, sonraki dönemde ise daha marjinal ürünlerin tasarlanarak üretileceği bilgisini paylaştı.

Makine ve Metal Teknolojileri Yıl Sonu Sergisi, Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda ziyaretçilerini bekliyor.

(AY)



18.05.2017 17:58:58 TSI

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